Let It Snow è una delle canzoni natalizie più conosciute al mondo. Scopriamo qualche curiosità sul brano.

Let It Snow: quante volte abbiamo canticchiato questa frase, quasi in automatico, nelle festività natalizie. D’altronde, è il titolo di una delle canzoni più famose del Natale.

Scritta dal paroliere Sammy Chan e dal compositore Jule Styne, e interpretata da Vaughn Monroe nel 1945, si può dire che è la traccia a tema natalizio che ha avuto maggiori cover in assoluto. Anche Frank Sinatra la interpretò con la sua voce unica.

Let It Snow, classico brano natalizio dalle molteplici cover

Come vi anticipavamo, Let It Snow è uno dei brani più amati e ascoltati a Natale. Il primo a cantarlo fu Vanghn Monroe, ma sono stati in tanti a reinterptetarlo, anche lo stesso Frank Sinatra nel 1950.

Il video della canzone con la voce di Vangh Monroe:

Altri vollero cantarla a modo proprio: tra questi, possiamo citare Bing Crosby, Smokey Robinson con i The Miracles, Doris Day, Andy Williams, Dean Martin e Michael Bublé.

Let It Snow, la meravigliosa cover di Dean Martin

Una delle cover più conosciute in assoluto della canzone natalizia – che spesso ascoltiamo anche in diverse pubblicità – è quella realizzata da Dean Martin.

Il video della cover del brano da parte di di Dean Martin:

L’agosto del 1959 fu un mese eccezionalmente caldo per la maggior parte degli Stati Uniti.

Dean Martin si divertì moltissimo, mentre entrava nello studio del Capitol Records, a North Vine Street, a Hollywood, giovedì 6 agosto, per registrare la sua versione della canzone invernale in una giornata così calda.

Martin, il cui canto imitava la voce dolce e baritonale di Bing Crosby, aveva la voce perfetta per le canzoni festive. La sua versione del brano, presente nell’album Winter Romance, è l’adattamento migliore e più popolare di una traccia che è diventata un classico di Natale.



