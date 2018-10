“VENTUNO milioni di bambini e di adolescenti nel mondo hanno bisogno di cure palliative perché affetti da patologie croniche o inguaribili: neurologiche, neuromuscolari, congenite, cardiache, oncologiche, aids/hiv … . Ma solo il 5% di loro, la maggior parte nei paesi ad alto reddito, ha la possibilità di accedervi. Bisogna lavorare perché le cure palliative pediatriche vengano integrate nei sistemi sanitari così da renderle il più possibile accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno e alle loro famiglie. I bambini non devono soffrire”.già CEO dell’International children palliative care network descrive con queste parole l’idea che ha animato la stesura di Integrated palliative care and symptom relief into paediatrics – A WHO guide for health care planners, implementers and managers, l’ultima guida OMS sulle cure palliative specifica per l’ambito pediatrico che lei stessa ha contribuito a redigere e che ha presentato in anteprima mondiale nel corso del 4th Global Gathering Maruzza Congress on Paediatric Palliative Care che che dal 24 al 27 ottobre a Roma raccoglie esperti in palliative care pediatriche di 5 continenti e oltre 55 paesi.

La guida OMS è uno strumento che si rivolge a tutti quelli che si occupano di salute, incluse ministeri e istituzioni dei governi di ogni paese ma anche ong, manager ospedalieri, eccetera, che hanno il ruolo di pianificare le cure di base pediatriche. E contiene indicazioni e informazioni essenziali per rendere le cure palliative e il controllo del dolore dei bambini ammalati un diritto realizzabile, visto che “abbiamo competenze e capacità – ha detto Marsten – per fare in modo che i bambini non soffrano e vivano il più a lungo possibile nel miglior modo possibile”.

• DI COSA PARLIAMO. E DI COSA NON PARLIAMO

Le cure palliative non sono i trattamenti di fine vita dei pazienti ammalati di cancro. Sono invece un insieme integrato di interventi medici ma pure psicologici, che hanno lo scopo di controllare tutti i sintomi compreso il dolore di chi è affetto da malattia cronica o inguaribile. Si rivolgono a pazienti in fase avanzata di malattie oncologiche, neurologiche, respiratorie, renali, cardiologiche, degenerative, genetiche, congenite ecc. per offrire ai pazienti la migliore qualità di vita possibile.

• PRENDERSI CURA ANCHE DELLE FAMIGLIE

Sono interventi centrati sui bisogni del singolo e della sua volontà e che, soprattutto nei casi pediatrici, devono comprendere la presa in carico oltre che dei piccoli pazienti anche delle loro famiglie, che vivono situazioni di grande disagio, ansia, angoscia, come sottolinea la guida Oms. A questo proposito, secondo uno studio italiano pubblicato nel mese di febbraio su Acta Pediatrica, i genitori arrivano a dedicare anche una media di 9 ore al giorno ai figli con necessità di palliative care. Il che la dice lunga sull’impegno fisico oltre che mentale e emotivo che ricade troppo spesso soltanto sui parenti in troppe zone del mondo.

• I PAESI A BASSO REDDITO

Il 98% delle necessità di cure palliative pediatriche oggi è concentrata nei paesi a basso e medio reddito e il 49% solo in Africa. Nel 2014 con la risoluzione 67/19 l’Assemblea mondiale della sanità, l’organo legislativo dell’OMS, definiva le cure palliative per i bambini una “responsabilità etica dei sistemi sanitari”. La risoluzione – evidentemente – rispondeva a una situazione di forte carenza visto che nel 65.6% dei paesi le palliative care non sono previste.

• IN ITALIA

“Nel nostro paese sono circa 30mila i bambini che avrebbero bisogno di cure palliative, ma solo il 5% vi accede”, dice Franca Benini, presidente del Congresso e responsabile del Centro di riferimento Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche. “Nel 20% dei casi – distingue l’esperta – si tratta di pazienti oncologici, un altro 20% è costituito da bambini che non hanno una diagnosi certa ma sono probabilmente affetti da patologie genetiche delle quali non sappiamo ancora riconoscere le ragione, il restante 60% è affetto da malattie neurologiche neuromuscolari, cromosomiche… Tutti questi bambini hanno in comune il fatto di soffrire di una patologia dalla quale non guariranno e di avere la necessità di un’assistenza complessa. Fino anche solo a 10 anni fa non c’erano le tecnologie che oggi consentono a tanti inguaribili di sopravvivere e di cronicizzare la loro condizione”.

• LA LEGGE 38/2010

“La legge che norma le cure palliative nel nostro paese è la L.38 del 2010 ed è una buona legge – riprende Benini -. Il documento, che è all’avanguardia nel mondo, ha decretato che tutti i malati affetti da patologia inguaribile hanno il diritto all’accesso ai servizi di cure palliative e definisce anche la peculiarità del bambino e dei suoi bisogni. È una model law, una legge modello, ma che stiamo applicando lentamente. Ad oggi le regioni che hanno hospice pediatrici sono poche, non più di 5-6 nella penisola”.

• L’OSPEDALE LIQUIDO

Ma l’hospice è una parte del problema, riflette Benini: “le cure palliative – dice – dovrebbero essere soprattutto domiciliari grazie a una rete di esperti formati per erogarle: personale sanitario, ma anche altre figure, importanti soprattutto in età pediatrica: psicologi, educatori, …. È il concetto di ospedale liquido, cioè di ospedale che si sposta per raggiungere il piccolo paziente. Per ottenere questo bisogna costruire hospice, ma anche una rete sul territorio di team di esperti: negli hospice si va quando c’è bisogno di interventi specialistici, per il resto è la casa l’ospedale dei bambini”.

• IL RUOLO DEL NO PROFIT

“La nostra legge – conclude l’esperta – ha sancito finalmente che il sistema sanitario deve dare risposte ai bisogni di cure palliative, ma ci sono buchi. Il no profit copre questi buchi, queste carenze, diffondendo la cultura delle palliative care, di cui c’è bisogno anche nel mondo sanitario, e formando gli operatori della rete di cui si diceva. La Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus ha istituito Il sole a Mezzanotte, la prima scuola di formazione in Italia in cure palliative.