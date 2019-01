Lunedì notte Cupcakke ha annunciato il suo suicidio su Twitter, scatenando il panico tra i fan. Fortunatamente diversi follower della cantante hanno chiamato la Polizia di Chicago, che è intervenuta portando la rapper in ospedale.

Ieri sera Cupcakke ha chiesto scusa ai suoi fan ed ha spiegato come mai ha tentato di togliersi la vita.

“Ho combattuto con la depressione per molto tempo. Mi dispiace che l’ho fatto in pubblico ieri sera, scusatemi. Ma adesso sto bene. Sono andata in ospedale e finalmente ho l’aiuto di cui ho bisogno. Adesso devo essere felice e regalarvi della bella musica. Grazie a voi per tutte le preghiere, ma per favore non preoccupatevi per me.”

Non sono uno psicologo, nemmeno un amico di Cupcakke, ma direi che in 24 ore non si può uscire da un malessere che ti porta a pensare al suicidio come via d’uscita. Spero quindi che la ragazza si prenda una pausa e si faccia aiutare davvero.

Celebrities send @CupcakKe_rapper messages of support following her suicide attempt. 🙏 pic.twitter.com/rqB5AAi37d — Pop Crave (@PopCrave) 8 gennaio 2019

HAPPY CUPCAKKE IS OK ♥️💕 MY ICON. YESTERDAY WAS HORRIBLE. LOVE YOU — Brooke Candy (@brookecandy) 8 gennaio 2019

Ho appena letto quello che è successo a cupcakke e sono un sacco scossa — redhead❄ (@heres_ginger) 8 gennaio 2019

#Cupcakke stamattina ha scritto una messaggio su #Twitter di volersi suicidare ma per fortuna ciò non è accaduto. Il grazie va all’intero fandom che ha cercato di contattare la polizia locale.Qualche ora fa anche #IggyAzalea,amica dalla rapper,si è espressa con confortanti parole pic.twitter.com/x6HfnA7f8U — Iggy Azalea Italia (@IggyItalia) 8 gennaio 2019