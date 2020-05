Due farmaci a confronto

Sono andati a spulciare nelle pieghe dei numeri di nove trial. Sono risaliti ai dati di 40mila pazienti degli ultimi trent’anni. E hanno confermato, fugando i dubbi anche dei più diffidenti, che l’aspirina, per cuore e cervello, rimane protagonista nel suo ruolo protettivo. I ricercatori dell’Humanitas di Milano coordinati dal cardiologo e docente Giulio Stefanini, hanno condotto uno studio pubblicato su Lancetuna settimana fa, giungendo alla conclusione che l’acido acetilsalicilico è lo strumento di prevenzione secondaria più efficace per i pazienti reduci da infarto o ictus. Ricordiamo che la prevenzione primaria è cosa ben diversa e prevede altri approcci, perché indirizzata a quelle fasce a rischio che non hanno mai registrato alcun evento patologico cardiovascolare.

In particolare, nella ricerca sono state messe a confronto le tienopiridine, farmaci antiaggreganti in grado di inibire l’attività del P2Y12 (un recettore presente sulle piastrine) con l’aspirina, anzi con la cardioaspirina, che dalla prima si differenzia nel minidosaggio. Chi ha vinto nella sfida scientifica? Potremmo dire che la partita si è chiusa con un onorevole pari. E che quindi le tienopiridine, famiglia di farmaci a cui appartiene il clopidogrel, non danno benefici maggiori rispetto alla cardioaspirina. Eppure quest’ultima, legittimamente, si tiene stretto il primato di farmaco antiaggregante di riferimento per la prevenzione cardiovascolare secondaria. Stefanini ne trae spunto di riflessione per raccomandare ai pazienti in prevenzione secondaria di assumere un antiaggregante.

LEGGI anche: L’aspirina riduce il rischio di diversi tumori gastrici

Miglior rapporto costo-beneficio

“Abbiamo cercato di rispondere alla domanda se i nuovi antiaggreganti diano o meno benefici paragonati alla cardioaspirina, focalizzandoci su degli endpoint significativi per il paziente, ovvero l’impatto sulla mortalità e sul rischio di un nuovo infarto o ictus. Ma i risultati hanno evidenziato che i benefici della terapia con tienopiridine sono marginali rispetto a quelli con la cardioaspirina. Per prevenire un solo infarto abbiamo bisogno di trattare con i nuovi antiaggreganti 244 pazienti, un numero eccessivamente alto per giustificare la nuova terapia, oltretutto senza alcun effetto sul rischio di mortalità”.

Pari o quasi, il perché la cardioaspirina esca vincente dalla sfida, lo chiarisce in due parole anche Antonio Colombo, coordinatore Laboratori Emodinamica Gruppo Gvm di Lugo di Romagna: “È un farmaco collaudato da moltissimi anni che ha un ottimo rapporto costo beneficio”.