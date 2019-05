SONO responsabili del 44% di tutti i decessi, aggiudicandosi così il primo posto sul podio delle principali cause di morte nel mondo. Si tratta delle malattie cardiovascolari, nemici dell’età adulta che affondano le proprie radici nell’infanzia, soprattutto a causa di stili di vita scorretti e fattori di rischio come l’obesità, il fumo passivo, la sedentarietà, disturbi del sonno e una dieta squilibrata. Pericoli che è bene abbandonare al più presto per assicurarsi di invecchiare in salute, e salvaguardare la salute del cuore fin da piccoli. A sottolinearlo, in occasione del 75° Congresso Italiano di Pediatria, è il primo “Manuale sul rischio cardiovascolare in età pediatrica e adolescenziale” realizzato dalla Società Italiana di Pediatria (Sip), con il contributo della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, nel quale viene evidenziata l’importanza della prevenzione precoce, attraverso cinque semplici regole salvacuore da dover seguire fin dall’infanzia.

Le cinque regole salvare il cuore dei più piccoli

Fin da piccoli, secondo gli esperti della Sip, è molto importante seguire alcuni accorgimenti per ridurre i fattori di rischio e prevenire così l’insorgenza delle malattie cardiovascolari in età adulta. “I processi di alterazione vascolare, che sono la premessa delle patologie cardiovascolari, iniziano nei primi 10 anni di vita”, avverte Gianni Bona, esperto Sip già ordinario di Pediatria, Università del Piemonte Orientale. “In qualche modo il decadimento delle arterie comincia dal primo giorno di vita e interessa tutti: quello che cambia è la velocità con cui questi processi avvengono nelle diverse persone”.

Per intervenire il prima possibile, sottolineano gli esperti, bisogna incoraggiare i bambini a seguire uno stile di vita sano, caratterizzato da una dieta equilibrata, attività fisica regolare e una quantità di ore di sonno adeguata. Ed ecco, quindi, alcuni semplici accorgimenti: per prima cosa, consigliano gli esperti, è bene misurare la pressione arteriosa sin dai 3 anni di età. Inoltre, bisogna ridurre l’apporto di sale nella dieta dei bambini, ma anche il consumo di fruttosio contenuto in particolare nelle bevande zuccherate, come tè e succhi di frutta. Viene consigliato, inoltre, di incentivare l’abitudine a una prima colazione che rappresenti almeno il 20-25% delle calorie giornaliere e favorire l’utilizzo degli alimenti integrali e delle farine poco raffinate, che sono ricchi di fibre e che producono una minor elevazione della glicemia. I bambini, inoltre, dovrebbero praticare una regolare attività fisica (di almeno 60 minuti al giorno di tipo vigoroso o forte da 5 a 17 anni), fare spostamenti a piedi e ridurre le attività sedentarie nel tempo libero. Infine, è necessario favorire un tempo di sonno adeguato all’età di ogni bambino.

È fondamentale che la prevenzione delle malattie cardiovascolari cominci nell’infanzia attraverso stili di vita e di alimentazione corretti fin dalla più tenera età”, spiega Claudio Maffeis, esperto Sip per la nutrizione e professore di Pediatria dell’Università di Verona. “Il tipo e la modalità di allattamento e di svezzamento e le abitudini trasmesse dai familiari nell’età prescolare giocano un ruolo di rilievo sulla salute nel lungo termine”.

Il nemico numero uno: l’obesità

Il più importante fattore di rischio cardiovascolare presente in età pediatrica è senz’altro l’obesità: basti pensare che solamente in Italia circa il 21% dei bambini tra i 6e i 10 anni è in sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, sottolineano gli esperti, l’eccesso di peso ha reso sempre più frequenti alcune alterazioni ritenute finora rare in età pediatrica, come l’ipertensione arteriosa che oggi riguarda ben il 24% dei bambini obesi.

“L’ipertensione arteriosa è una condizione che riguarda più del 20% degli adulti ed oltre a essere uno dei principali fattori di rischio di eventi vascolari è la prima causa di insufficienza renale cronica che necessita di terapia sostitutiva in età adulta”, sottolinea Silvio Maringhini, segretario del Gruppo di Studio Ipertensione Arteriosa e Rischio Cardiovascolare della Società Italiana di Pediatria, già Presidente della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica. “Individuare i bambini che diventeranno ipertesi in età adulta e correggere il loro stile di vita è compito del pediatra di famiglia”.

La figura del pediatra

Nel nuovo manuale, infatti, viene evidenziata anche l’importanza del pediatra. “È una figura determinante non solo per la salute dei neonati, dei bambini e dei ragazzi, ma anche per il benessere degli adulti e addirittura degli anziani”, spiega Alberto Villani, presidente della Sip. “E’ importante quindi conoscere bene il rischio cardiovascolare in età pediatrica e adolescenziale, saperlo identificare e valutare, in modo da intervenire, se necessario, con un adeguato trattamento e evitare le possibili conseguenze in età adulta”.

