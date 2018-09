UN SMS per la ricerca cardiovascolare. Basta mandare un messaggio al 45587, fino al 16 settembre, per donare 2 euro. È un’iniziativa della Fondazione Cuore Domani, la onlus nata dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (Sicch). Obiettivo? 10 borse di studio da 15.000 euro ciascuna per promuovere e favorire due differenti momenti della “lotta alle malattie cardiovascolari”: comprendere i meccanismi e curare più efficacemente.

In particolare, cinque borse saranno devolute a cinque giovani cardiochirurghi per sviluppare ricerche innovative sui meccanismi molecolari alla base della patologia coronarica, valvolare o aortica e le altre cinque, invece, a giovani cardiochirurghi per un periodo di training (in Italia o all’estero) – master, corso di perfezionamento o stage – per il trattamento transcatetere della patologia valvolare o aortica, cioè quel trattamento che non prevede il “taglio classico” della chirurgia.



• I DUE OBIETTIVI

Il primo scopo è quello di conoscere i meccanismi biologici alla base delle malattie, conoscenza fondamentale per poterle sconfiggere. In alcuni casi, alla base ci sono meccanismi genetici che si ereditano dai propri genitori; altre volte, invece, la predisposizione genetica non esiste o esiste solo in parte ed è fortemente influenzata dai nostri comportamenti e dall’ambiente in cui viviamo. Per questo, una comprensione sempre più precisa di tali meccanismi potrà, in futuro, consentire nuovi approcci non solo terapeutici, ma soprattutto preventivi. Per agire all’inizio, proprio quando il problema non si è ancora manifestato.

Il secondo obiettivo è curare meglio: in particolare, l’attenzione è rivolta alle terapie mini-invasive e transcatetere. Questo perché la popolazione affetta da malattie cardiovascolari diventa sempre più anziana e fragile. Alle terapie tradizionali, infatti, nel corso degli anni, si sono affiancate terapie mini-invasive e transcatetere: le prime consentono di ridurre l’incisione chirurgica, le seconde addirittura di abolirla. È, indispensabile, dunque, una nuova generazione di cardiochirurghi che siano sempre più competenti e preparati in queste tecniche. Confrontando rischi e benefici di queste procedure, l’obiettivo è fornire ai pazienti anziani la soluzione migliore per il loro problema, quella a minor rischio e più efficace.

• I REQUISITI RICHIESTI

Le borse di studio andranno a cardiochirurghi giovani, dinamici e preparati. I criteri per la selezione saranno i seguenti: età inferiore a 45 anni; laurea in Medicina e specializzazione in cardiochirurgia con lode; comprovata propensione alla ricerca di base oppure clinica, valutata sul percorso formativo e sulle pubblicazioni scientifiche; presentazione di un piano di ricerca o formativo coerente con gli scopi indicati, associato ad un iniziale budget di spesa.

• LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Le patologie cardiovascolari sono tuttora la prima causa di morte in Europa; secondo i dati Istat, in Italia sono responsabili di circa il 36% dei decessi. Sicuramente l’incidenza di queste patologie aumenta all’aumentare dell’età e, nel corso degli anni, la nostra vita media è andata costantemente crescendo: dal 2000 al 2014 gli uomini italiani, infatti, hanno guadagnato 3 anni di vita (80,3) e le donne 2 (85). Motivo per cui l’impatto delle patologie cardiovascolari nella popolazione non potrà che aumentare progressivamente.

Si parla già di “epidemia delle malattie cardiovascolari” e il rischio più concreto è un aumento progressivo della spesa sanitaria con una presumibile riduzione delle risorse disponibili pro-capite e, quindi, eventualmente minori possibilità di cura. Per questo sono necessari studi che valutino non solo l’efficacia delle strategie di prevenzione cardiovascolare, ma anche quali siano le terapie cardiovascolari che – a parità di risultati – abbiano un minor impatto sui costi.

• LA FONDAZIONE CUORE DOMANI

L’obiettivo principale della ”Fondazione Cuore Domani SICCH-Research ONLUS” è promuovere la ricerca scientifica, nonché progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione delle conoscenze scientifiche nel campo delle malattie cardiovascolari, specie quelle che poi possono portare alla necessità di un intervento cardiochirurgico. Non solo progetti orientati all’innovazione, ma anche alla valutazione dell’efficacia del rapporto costo/beneficio delle diverse terapie attualmente disponibili.

Attraverso l’iniziativa delle 10 borse di studio, la “Fondazione Cuore domani” mira a ricoprire un ruolo decisivo nella formazione di chirurghi-scienziati con l’obiettivo ultimo di estendere la conoscenza della cardiochirurgia sempre più avanti.