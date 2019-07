“Rifacciamo, dopo un anno di pausa, la nostra rassegna di libri e di riflessioni, ‘Notturni d’Autore’, a Misilmeri. Lo rifacciamo perché, banalmente, ci crediamo. Lo rifacciamo come sempre, al massimo del nostro impegno, del nostro divertimento, della nostra gioia. Lo rifacciamo senza soldi e, soprattutto, senza lasciarci scoraggiare da ciò. Attingeremo a piene mani da risorse molto più preziose: quelle culturali e quelle della volontà di condividere bellezza e nutrimento per la mente”. Così, la giornalista Antonella Folgheretti, ideatrice e curatrice della manifestazione ‘Notturni d’autore’ che partirà venerdì prossimo, 26 giugno. Il tema sarà incentrata su “radici e ali, ma, come diceva Juan Ramon Jimenez ‘che le ali mettano radici e le radici volino’ – dice – Al centro di questa edizione mettiamo il passato e il futuro della nostra società. Quella di Misilmeri è una rassegna ispirata alla “public history”, in cui il dialogo è con il pubblico e per il pubblico, fuori dalle cattedre”.

Fonte