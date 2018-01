Gi Group – Molvena, Vicenza – Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N’ 1101 – SG – Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) ricerca per azienda cliente CUCITRICE SU PELLE La risorsa si …







Dettagli e Candidatura