di Ilaria Floris

“Non è difficile per una donna, il cinema è difficile sempre. Non esiste una differenza di genere, esiste la caparbietà. Alla fine, se fai bene il tuo lavoro ce la puoi fare”. Così Maria Grazia Cucinotta racconta alla Festa di Roma come vive il suo ruolo di attrice ma, soprattutto, di produttrice cinematografica. “È un lavoro bellissimo – dice l’attrice siciliana, cui non manca la regia tra le numerose esperienze avute con il grande schermo – perché dai la possibilità a tante storie di diventare dei film fantastici. Non è facile, ci proviamo. Ognuno di noi ci mette il suo piccolo contributo perché questa festa del cinema in realtà non finisca mai”.

