Panico sulla via delle vacanze anche per colpa di chi, pur di andare al mare o in montagna, abbandona senza pietà gli animali. Ieri mattina tre piccoli meticci, tre cuccioli bianchi e neri hanno creato frenate improvvise, rallentamenti da parte degli automobilisti sulla Ascoli-Mare, per cercare di evitare di investire i cani. Le chiamate alla Polstrada sono state decine da parte dei guidatori spaventati e preoccupati, segnalando la presenza dei cuccioli sulla carreggiata tra Castel di Lama e Monsampolo in tre punti diversi.

Così gli agenti della Polstrada si sono messi in caccia sgommando su e giù dal tratto stradale a caccia dei cuccioli. Dopo un’ora sono riusciti a metterne in salvo uno a Castel di Lama, gli altri nel frattempo erano spariti.

Due le ipotesi: da soli sono riusciti ad abbandonare la strada oppure qualche automobilista impietosito si è fermato e li ha caricati in macchina adottandoli. Salvandogli la vita visto che il canile comprensoriale non è più in grado di ospitare animali abbandonati.

Di sicuro, pensano gli inquirenti, gli animali non sono entrati in superatrada da soli, perche è recintata. Più probabilmente, figli di una stessa madre e di un’unica cucciolata, sono stati abbandonati dal loro padrone in tre luoghi diversi per non farsi notare. Cosa che accade sempre più spesso in estate, nonostante l’abbandono sia un reato così come il maltrattamento, punito dal codice penale.