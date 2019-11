“Le sentenze vanno sempre onorate, ma questa volta riteniamo di dover dissentire. Una sentenza a nostro parere già scritta mediaticamente. Servivano dei colpevoli e dopo la Polizia Penitenziaria e i medici arriva il turno dei carabinieri”. Così, in una nota, il sindacato Usic si esprime sulla condanna a 12 anni per due carabinieri per l’omicidio di Stefano Cucchi. “Sembra di rivivere il caso Magherini di Firenze – aggiunge – dove i carabinieri furono condannati in primo grado e successivamente assolti in via definitiva. Solo in Italia accade che una condanna di primo grado si valuti già come una decisione definitiva”.

