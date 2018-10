“Sono ministro da quattro mesi e non posso rispondere di ciò che è accaduto anni fa. Se qualcuno in divisa sbaglia, paga come e più degli altri perchè ruba la fiducia anche ai cittadini. Non condivido però la criminalizzazione di tantissimi uomini delle forze dell’ordine, chiamati assassini, sbirri e delinquenti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista all’Unione Sarda risponde su una domanda sul caso di Stefano Cucchi. “Il Viminale è aperto a tutti”, ha ribadito il ministro, “in primis a chi ha subito un lutto o un torto. La sorella, la famiglia, i parenti e gli amici sono i benvenuti. Se lo Stato ha sbagliato chiederà scusa nei fatti punendo i colpevoli e risarcendo i colpiti”.

Salvini replica così alla sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, che aveva affermato ieri: “Incontreremo il ministro solo se prima chiederà scusa”, riferendosi alla testimonianza del carabiniere Francesco Tedesco che ammetteva il pestaggio di Cucchi, nove anni fa, da parte dei colleghi dell’Arma.