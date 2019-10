Rime crude e poetiche allo stesso tempo, per raccontare gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. In occasione del decennale della scomparsa, il rapper milanese HegoKid ha pubblicato ‘Stefano’, brano-omaggio al ragazzo romano morto per le percosse subite dopo l’arresto per detenzione di stupefacenti. Il brano è accompagnato da un video evocativo, realizzato graficamente come se fosse una lettera, con il testo trascritto a mano che lentamente va a comporre un ritratto del volto di Stefano, come sulla copertina del singolo. Un’opera che ha l’obiettivo di continuare a tenere viva la memoria di Stefano e i cui proventi verranno devoluti interamente da HegoKid all’Associazione Stefano Cucchi – Onlus, che ha ringraziato l’artista su Facebook.

