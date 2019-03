“Quella di Stefano Cucchi è stata una morte cardiaca improvvisa e imprevedibile, nel senso che non si poteva stabilire quando il paziente sarebbe deceduto ma c’erano indicatori prognostici, quali una bradicardia e una grave ipoglicemia che andavano intercettati e corretti”. E’ quanto hanno riferito i due periti, la professoressa Anna Aprile, e il dottor Alois Saller, illustrando oggi in aula la loro perizia, depositata lo scorso 7 marzo, al processo in corso alla Corte d’assise d’appello in cui sono imputati cinque medici dell’ospedale romano per la morte del geometra 31enne, arrestato nell’ottobre 2009 per possesso di droga e deceduto una settimana dopo.

