“In questa vicenda Francesco Tedesco ha percorso un sentiero solitario e impervio, ha provato a opporsi a un meccanismo dal quale è stato investito ma alla fine è arrivata la vittoria per lui”. Lo ha detto l’avvocato Eugenio Pini, difensore insieme con l’avvocato Francesco Petrelli del carabiniere Francesco Tedesco, imputato per omicidio preterintenzionale insieme con i colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, al processo bis per la morte di Stefano Cucchi, il geometra 31enne, arrestato dai carabinieri il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Tedesco, per il quale la difesa ha chiesto l’assoluzione, è il militare che ha dato una svolta al processo Cucchi, svelando a distanza di anni il presunto pestaggio avvenuto dopo l’arresto alla caserma Casilino e accusando proprio Di Bernardo e D’Alessandro. Pini ha chiesto per Tedesco l’assoluzione dall’omicidio preterintenzionale con la formula ‘per non aver commesso il fatto’.

