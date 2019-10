In relazione alle notizie apparse in questi giorni che riferiscono di una “promozione” del Gen. B. Alessandro Casarsa, il Comando generale dei Carabinieri precisa che “l’Ufficiale non è stato sottoposto ad alcuna procedura di avanzamento né ha ottenuto alcuna promozione; dopo la frequentazione di un corso presso il Centro Alti Studi della Difesa è stato reimpiegato quale Capo di Stato Maggiore del Comando Unità Mobili e Specializzate ‘Palidoro’, incarico vacante. La posizione è ordinativamente attribuita al grado di Generale di Brigata o di Colonnello e prevede l’espletamento di funzioni d’ufficio e non di comando. In altre parole, il Capo di Stato Maggiore coordina le attività di vari uffici, sottoponendone l’esito al Comandante, unico ad assumere decisioni”.

