“Va bene ho sbagliato, non mi sono saputa spiegare, ho detto una cretinata: si può sbagliare nella vita?”. Così Lorella Cuccarini in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’ nella quale commenta la gaffe commessa a ‘Otto e Mezzo’ su La7 dove ha detto, riferendosi alle elezioni del 4 marzo 2018, che in Italia non si votava alle politiche “da nove o dieci anni”. E sulla valanga di insulti ricevuti, dice: “Lo metto nel conto. Ogni volta che faccio qualcosa mi domando: avrò detto qualcosa che può essere utilizzato contro di me? Fa parte del gioco. Rimango colpita dal fatto che non ci siano notizie più interessanti”.

