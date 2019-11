Nel corso della puntata Crozza/Bersani discute con Gianni Cuperlo e Nicola Zingaretti: “Dobbiamo trovare un pesce che faccia simpatia, che si faccia voler bene”. Nasce così “la protesta dei totani”, con Bersani che si reca davanti a Palazzo Chigi vestito da totano. Il risultato è esilarante. “Se per portare in piazza ventimila persone basta trovare il pesce giusto, ce la possiamo fare anche noi a trovare un pesce simpatico. Aspetta…la sardina sta stipata, il totano vive in profondità. La sardina è un pesce azzurro qualunquista, il totano sembra bianco, ma quando lo tiri fuori dall’acqua è rosso! C’ha dei valori ben diversi dal qualunquismo sardinico”.

