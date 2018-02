La Spal vince a Crotone e riapre completamente la corsa alla salvezza. I ragazzi di Semplici passano 3-2 all’Ezio Scida ed è un successo preziosissimo sia perché riapre la lotta nella zona calda (emiliani ora a -1 dai calabresi) sia perché porta avanti la Spal nello scontro diretto (all’andata finì 1-1) che potrebbe essere determinante a fine campionato. Di Antenucci, Simic e Floccari le reti degli ospiti, bella ma inutile la doppietta di Budimir per i padroni di casa.

FUORI A SORPRESA VIVIANI – Zenga recupera Sampirisi, in attacco Budimir preferito a Trotta. Semplici sostituisce lo squalificato Felipe con Simic, mentre a sorpresa resta in panchina Viviani con Schiattarella al centro del campo. La posta in palio è altissima e il gioco inizialmente ne risente con tantissimi errori di impostazione da una parte e dell’altra. Poi però arrivano anche le occasioni: Meret nega il gol a Nalini su un bel tiro a giro al 26′, alla mezzora Kurtic pesca Grassi in area ma Cordaz risponde bene. Il portiere dei calabresi è decisamente meno sicuro al 38′ su tiro potente di Antenucci che gli buca le mani. E’ il gol che sblocca la partita.

BUDIMIR NON BASTA – Nella ripresa il Crotone torna in campo determinato e trova infatti il pareggio dopo 3 minuti: Budimir prima fa la sponda per Barberis, poi trova il tap-ìn vincente dopo che il tiro del centrocampista era finito sul palo. Ma la parità dura una manciata di secondi perché da una punizione di Schiattarella, Simic trova il colpo di testa vincente aiutato da un Cordaz ancora incerto. E’ l’undicesimo gol subito di testa dai rossoblù, record negativo. I padroni di casa accusano il colpo e gli ospiti ne approfittano: cross di Lazzari, retropassaggio involontario di Barberis per Paloschi che, ricevuto un regalo natalizio posticipato, batte da due passi Cordaz. Zenga non molla e si gioca le carte Trotta e Simy. Ma ad accorciare le distanze è sempre Budimir, abile di testa su un cross di Faraoni, entrato per Sampirisi. Nonostante le tre torri in attacco, non arrivano cross precisi per tentare il clamoroso 3-3. E così il Crotone subisce il secondo 2-3 consecutivo dopo quello di Benevento, questo ancora più pesante perché rilancia la Spal nella lotta salvezza. Gli emiliani salgono infatti a 20, a meno 1 dai calabresi. Tutto riapertissimo.

CROTONE-SPAL 2-3 (0-1)

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi (20′ st Faraoni), Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis (16′ st Trotta), Mandragora; Ricci (31′ st Simy), Budimir, Nalini. In panchina: Viscovo, Rohden, Izco, Diaby, Pavlovic, Zanellato, Crociata, Ajeti. Allenatore: Zenga.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, L. Simic; Lazzari, Kurtic, Schiattarella (37′ st Salamon), Grassi, Mattiello; Antenucci (31′ st Drame’), Paloschi (43′ st Floccari). In panchina: Gomis, Marchegiani, Bonazzoli, Vaisanen, Vitale, Everton Luiz, Costa, Viviani, Konate. Allenatore: Semplici.

ARBITRO: Orsato di Schio.

RETI: Antenucci al 38′, Budimir al 49′, L. Simic al 52′, Paloschi al 59′ e Budimir all’85’.

AMMONITI: Sampirisi, Vicari, Cionek, Paloschi e Schiattarella.

ANGOLI: 5-4 per il Crotone.

RECUPERO: 0′ e 4′