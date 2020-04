“Siamo Brigitta e Francesco delle classi 5B e 3B della scuola Pilo Albertelli. Nel mese di marzo abbiamo fatto un giornalino sul Coronavirus con l’aiuto dei nostri genitori”.

Il risultato, aggiungiamo noi, è considerevole e ai “piccoli inviati” – come si firmano – non possono che andare i complimenti per lo spirito d’iniziativa e per quanto prodotto.

“Abbiamo coinvolto le nostre classi, amici e parenti. Abbiamo chiesto di scrivere articoli, di rispondere alle interviste e anche disegni. Alla fine questo è il risultato delle nostre fatiche. L’abbiamo fatto perché ci annoiavamo e per parlare con gli amici. È stato come riaccendere una candela”.

Il nome dell’editore ? Pergioco

“Perfino i parchi – scrivono gli alunni giornalisti nel pezzo di apertura – sono stati chiusi e i poliziotti, ogni tanto vanno a sorvegliarli se trovano gruppi di persone possono dargli una multa salata. Allora i bambini vanno saggiamente nei cortili di casa a giocare con quello che hanno, divertendosi lo stesso. Può essere un po’ noioso senza gli amici. Bisogna stare tranquilli però perché passerà, anche se, secondo alcuni, si rientrerà a scuola solo a settembre. È un po’ dannoso perché l’anno prossimo, se non possono seguire le lezioni, gli studenti faranno fatica ad imparare i nuovi argomenti. Secondo me ci si può anche un po’ rilassare, però bisogna anche lavorare. Dicono che gli alunni potranno guardare le lezioni delle maestre su una piattaforma online. Più restiamo a casa meglio sarà perché aiutiamo i medici e non trasportiamo il virus. È consigliato restare a casa: ma ammettiamolo ! In fondo in fondo è piacevole”.

Poi ci sono le “Pandemie in pillole”; “Il punto di vista degli adulti”; “L’intervista in esclusiva” con le tante opinioni dei bambini e i loro ritratti a matita; i “Consigli per combattere la noia” e infine il sondaggio: tre domande per conoscere meglio questo momento.

Ecco tutta l’edizione speciale.