Si trasforma in un presidio di protesta l’ingresso al palazzo di giustizia di Genova di tutte le parti che devono partecipare all’incidente probatorio nell’inchiesta del ponte Morandi, ovvero il primo atto processuale che servirà a prendere atto delle attuali condizioni del ponte e a individuare i primi elementi di prova su cui poi si incentrerà il seguito dell’inchiesta.In udienza al gip Nutini sono state depositate le richieste di essere riconosciuti come parti offese anche la Cgil, l’associazione invalidi, uno sfollato e un cittadino che era passato poco prima sotto il viadotto. Il gip dovrà decidere sulle loro istanze.Davanti al palazzo i famigliari delle vittime chiedono verità ma ci sono anche molti cittadini, alcuni residenti delle zone sfollate sono presenti per far sentire la voce di una città che vede di giorno in giorno allontanarsi il decreto ad hoc così come la nomina del commissario e quindi la ricostruzione del viadotto.“Vogliamo la verità”. Così dice Antonio Cirillo, avvocato della famiglia Battiloro, che nel crollo del ponte Morandi hanno perso il 30enne Giovanni, videomaker di Torre del Greco, davanti al tribunale di Genova. “Sarà difficile, é una lotta contro i poteri forti – dice -. Ci sono state troppe omissioni, anche in fase di realizzazione del ponte, ma abbiamo fiducia; la Procura sta facendo un ottimo lavoro”. “Vanno individuati i colpevoli”, aggiunge Andrea Martini, legale della famiglia Robbiano, il piccolo Samuele di otto anni e i genitori morti nel crollo.

“L’incidente probatorio non sarà semplice – aggiunge l’avvocato Martini -, sarà lungo perché quello di oggi è il primo. Poi ce ne sarà un altro che riguarderà la predisposizione del protocollo operativo per repertare le prove e procedere allo smantellamento del ponte”.

Mentre alcuni degli indagati assieme ai loro legali fanno la fila per entrare nel tribunale seguiti o preceduti dai loro consulenti e dai legali delle parti offese, arrivano alcuni cittadini a presidiare la scalinata.

Ponte Morandi, al via l’udienza in tribunale

“Io vivo in Valpolcevera – dice all’Ansa uno di loro -.Sento il dovere di essere qui in rappresentanza di tutte quelle persone alle quali viene impedito di parlare o convinte a non parlare o comunque a soggiacere alle questioni che le istituzioni stanno ponendo in maniera non chiara”.

“La gente comune chiede di non dovere più subire, chiede chiarezza, onestà, correttezza e rispetto umano”, spiega fuori da palazzo una signora.

Fuori dal tribunale c’è anche Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa, il marinaio della capitaneria morto nel crollo della torre piloti nel 2013, che ha voluto portare solidarietà ai parenti delle 43 vittime dello scorso 14 agosto.

Fra i primi a entrare nell’aula degli indagati c’è il provveditore Roberto Ferrazza : “Sono sereno e tranquillo”, ha commentato l’architetto che fu a capo del Comitato tecnico che autorizzò il progetto di retrofitting ma non disse, secondo la procura, la giusta importanza agli allegati che segnalavano forti criticità sul ponte.