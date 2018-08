FONDO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME

Interventi immediati per le famiglie delle vittime e per la ricostruzione. Dopo il crollo del ponte sul Polcevera, Autostrade per l’Italia ha annunciato in conferenza stampa misure per mezzo miliardo di euro.

Per le famiglie delle vittime e i residenti delle abitazioniche dovranno essere demolite per consentire la costruzione del nuovo ponte, la società ha previsto un fondo speciale di “svariati milioni di euro”. Sarà disponibile da subito, affidato al Comune di Genova e destinato alle famiglie delle vittime indipendentemente da eventuali indennizzi o risarcimenti futuri. Nel caso di demolizione dell’abitazione, è previsto un indennizzo pari al valore di mercato dell’immobile, un sovrapprezzo del valore dell’immobile motivato con l’urgenza delle operazioni più un importo ulteriore per la ricollocazione.

RICOSTRUZIONE DEL PONTE

Il progetto realizzato e finanziato da Società Autostrade prevede che la costruzione del nuovo ponte richiederà circa 8 mesi, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni di enti locali e magistratura. Si stima che la demolizione delle attuali strutture rimaste del ponte Morandi e delle case sottostanti si concluderà in circa 3 mesi. Ne occorreranno altri 5 per la realizzazione del ponte in acciaio.



RIPRISTINO DELLA VIABILIT À

A seguito di uno studio condotto insieme al Comune di Genova e con la collaborazione tecnica di Sviluppo Genova, Autostrade per l’Italia ha ipotizzato interventi urgenti per il ripristino della viabilità e l’attivazione di percorsi alternativi. In particolare, un asse viario sul lato destro del torrente Polcevera, una rotonda per facilitare l’ingresso al porto, un percorso riservato ai mezzi pesanti sulle aree Ilva, la messa in sicurezza di un viadotto di proprietà demaniale di accesso al casello di Genova Aeroporto. Per agevolare la viabilità cittadina, Autostrade per l’Italia supporterà, finanziando un premio di accelerazione, il completamento del lotto 10 che comprende il collegamento tra lungomare Canepa e lo svincolo aeroportuale. Tutto ciò consentirebbe di anticipare i tempi di consegna per la prima direzione entro novembre 2018 e l’intera opera entro dicembre 2018/gennaio 2019.

ELIMINAZIONE DEI PEDAGGI

Verrà soppresso il pagamento del pedaggio per tutti i mezzi tra Bolzaneto e Genova Ovest e tra Voltri e Genova Aeroporto. Fino alla completa ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera, la società sosterrà tutti gli oneri.