Incidente a Thackerville in Oklahoma, quando 14 fan dei Backstreet Boys sono stati trasportati in ospedale a seguito di un crollo di una tettoia.

I ragazzi stavano aspettando fuori l’inizio del concerto dei Backstreet Boys, ma il maltempo che si è abbattuto sulla città ha danneggiato un padiglione, facendolo letteralmente crollare. Secondo una dichiarazione ufficiale pare che lo staff abbia chiesto ai fan di cercare riparo altrove avendo notato l’arrivo della tempesta, ma 150 di loro si sarebbero rifiutati di spostarsi.

Nessuno è in pericolo di vita, ma i Backstreet Boys hanno comunque deciso di annullare il concerto.

@AllisonFox4News Right after it fell. Several people hurt including a young girl. Several fans spring to action including former army nurse who’s husband was hurt. pic.twitter.com/baprxWyKbN

— Nikole Berry (@NikoleJagow) 19 agosto 2018