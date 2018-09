Il giorno della manifestazione a Milano contro l’odio, l’intollenza e la discriminazione una lapide che ricorda il sacrificio di tre partigiani viene trovata imbrattata con una croce celtica. A denunciare è l’Anpi, una delle anime della mobilitazione che porterà in piazza migliaia di milanesi, che attraverso il suo presidente, Roberto Cenati, dice: “Ferma condanna per il vergognoso imbrattamento”.

La lapide è quella dentro il parco di via Moncucco dedicata a Luigi Bossi, Attilio Lombardi e Alvez Sturaro. “Quest’azione ignobile azione – dice ancora Cenati – offende la memoria di chi ha combattuto per la libertà di tutti noi e Milano capitale della Resistenza. Chiediamo alle pubbliche autorità di intervenire per individuare i neofascisti responsabili di questo vergognoso oltraggio, in aperto contrasto con i principi della Costituzione repubblicana e le leggi Scelba e Mancino”.