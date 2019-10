Per indicare la droga e per evitare di essere scoperti, gli spacciatori al telefono usavano termini come “croccantini”, “cose marroni”, “lenticchie”, “quelle cose”, “pigiamini”. E’ quanto scoperto dagli inquirenti che all’alba di oggi hanno arrestato otto persone nel palermitano. “Gli incontri tra cliente e spacciatore, erano generalmente preceduti da una breve telefonata con la quale veniva stabilito il luogo dell’appuntamento che veniva fissato quasi sempre presso una sala giochi o presso la piazza Fontana Nuova di Misilmeri”, dicono i carabinieri che hanno condotto l’indagine.

