Barbara d’Urso è piombata come un fulmine a ciel sereno sul Grande Fratello e appena ha messo la firma nel contratto ha voluto “dursizzarlo” il più possibile. (Giustamente, considerando che è anche un’autrice).

Per questo motivo la primissima idea degli autori di rimettere in Casa vecchie glorie del Grande Fratello è naufragata, dato che la d’Urso – come ha rivelato Cristina Plevani a Vanity Fair – ha bocciato tutti loro favorendo personaggi che il pubblico di Pomeriggio Cinque aveva già conosciuto, come Luigi Favoloso, Angelo Sanzio, Lucia Bramieri, Aida Nizar, Veronica Satti e Simone Coccia Colaiuta.

Come rivelato da Cristina Plevani, infatti, al posto di questi sei “dursiani” gli autori del Grande Fratello avevano arruolato tutti ex gieffini, fra cui anche lei.

«Inizialmente il cast del GF 15 doveva essere composto per metà da sconosciuti e per metà da ex concorrenti. Io avevo già fatto il provino ed ero dentro, dovevo solo firmare il contratto. Poi, però, è subentrata la conduttrice e sono cambiati i piani, gli ex non li hanno più voluti».

Cristina Plevani al Grande Fratello aveva detto sì:

La prima vincitrice aveva accettato di rimettersi in gioco, nonostante avesse detto addio al mondo dello spettacolo.

«Guardi: se non me lo avessero proposto l’idea non mi sarebbe mai balenata nella testa. Però, nel momento in cui ti viene fatta l’offerta, l’occasione cerchi di sfruttarla. Anche se avevo la paura di entrare con diciotto anni in più, sapendo che la gente mi ricordava diversa. Alla fine, però, subentra anche l’orgoglio, la competizione: entri e speri ancora di vincere. Anche se oggi avrei cercato di vivere tutto molto più leggera».

Cristina Plevani ha poi commentato questa edizione e Barbara d’Urso.

«Lei sa fare bene il suo lavoro: del Grande Fratello è anche autrice e per riuscire a parlarne anche negli altri suoi programmi – Pomeriggio 5, Domenica Live – ha dato a tutti la stessa impronta. Per questo è un’edizione “molto D’Urso”: se non avesse avuto le altre due trasmissioni probabilmente sarebbe stata diversa, com’erano state quelle dei suoi primi anni, quando non era ancora una delle primedonne di Mediaset».

Come sarebbe stato il Grande Fratello 15 se al posto dei ‘dursiani’ ci fossero stati gli ex gieffini?