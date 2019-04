Cristina Plevani lo scorso gennaio aveva parlato di Marina La Rosa facendo una previsione (che non si è rivelata veritiera): “La butto lì poi non lo dirò più: Marina vincerà L’Isola dei Famosi. Non ve lo aspettavate da me? Mi è bastato leggere i social. Chiudo argomento”. Come sappiamo, purtroppo, a vincere L’Isola dei Famosi non è stata Marina La Rosa (che si è comunque classificata seconda) bensì Marco Maddaloni.

Ecco come ha reagito la Plevani dopo la finale del reality:

“Resto dell’idea che meritava Marina La Rosa. Il vincitore non lo conosco, non so chi sia, cosa faccia. Io ho seguito i commenti e i vari pareri sui social. Per l’ennesima volta è la vincitrice morale di un reality”.

E, in merito al fatto che fosse stata la vincitrice morale anche della prima edizione del Grande Fratello, commenta:

“Cerco sempre di essere obiettiva. Ho vinto il primo grande fratello ma in realtà non ero io la vincitrice: erano altri due”

Ecco i tweet: