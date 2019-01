Sono passati circa vent’anni (era il 2000) da quando Cristina Plevani e Marina La Rosa hanno convissuto sotto lo stesso tetto nella Casa della prima edizione del Grande Fratello.

All’epoca entrambe flirtarono con Pietro Taricone e la Plevani ne uscì innamorata, con un taglio di capelli improponibile ma con un bell’assegno in tasca.

Nonostante abbiano passato metà reality a nominarsi a vicenda, oggi Cristina Plevani sembrerebbe aver posato l’ascia di guerra (..e ci mancherebbe altro!), prevedendo per Marina la vittoria a L’Isola dei Famosi.

“La butto lì poi non lo dirò più: Marina vincerà L’Isola dei Famosi. Non ve lo aspettavate da me? Mi è bastato leggere i social. Chiudo argomento”.