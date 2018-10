Le dichiarazioni di Cristina Parodi sull’ascesa di Matteo Salvini hanno alzato un polverone e Sonia Avolio (assessore della giunta a guida leghista di Cascina) c’è andata giù pesante.

L’assessore di Fratelli d’Italia ha detto che la Parodi ha le corna e che dovrebbe andarsene con sua sorella Benedetta e gli altri tegami.

“Volevo mandare un messaggio a Cristina Parodi che dice che quelli che votano per Salvini sono degli ignoranti. Ignorante vuol dire senza conoscenza, e lei che non sa più quante corna ha, ma glielo dico io: una per ogni lentiggine, se riesce a contarsele. E che vada con sua sorella, insieme ai tegami”. (Per chi non lo sapesse, tegame in toscano significa anche “donna dai facili costumi”).