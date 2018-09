Cristina Parodi, Mara Venier e Barbara d’Urso sono le signore della domenica (la prima conduce La Prima Volta, in onda su Rai Uno subito dopo Domenica In) e – intervistata da Vero TV – ha lanciato una frecciatina alle sue colleghe colpevoli di “usare troppa luce per nascondere le rughe”.

“Eh lo, si vedono le rughe! Non mi faccio mettere un armamentario di luci come hanno loro, perché la mia faccia è questa e va bene così. Non posso apparire come la Madonna, non mi piacerebbe. Poi effettivamente le telecamere in HD sono impietose, ma pazienza”.

Cristina Parodi che ironizza sulle luci della d’Urso buttandoci in mezzo pure la Venier?



Cristina Parodi e le luci della d’Urso

Davide Maggio delle luci della d’Urso ne ha parlato in tono divertito anche a TvTalk: “Le luci di Barbara d’Urso sono diventate un cult, oggi leggevo un commento che diceva ‘Ma non ti vergogni che quelle luci ti cancellano anche il naso?“.

“Tanto mi dicono comunque che sono rifatta” – ha risposto la d’Urso – sottolineando però che quando va ospite in Rai o a La7 si becca le luci che ci sono, senza fare particolari richieste.