Floppettara a chi?!

Cristina Parodi non ci sta e in un’intervista rilasciata a Io Donna (oltre a lanciare una frecciatina a Barbara d’Urso) difende gli ascolti della sua Domenica In.

“La d’Urso viaggia con uno share ben diverso. Ma lì siamo dentro una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format… Io una tv urlata non saprei nemmeno farla. […] Se la mettiamo sugli ascolti a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di Domenica In. E, quindi, chi parla di flop è in malafede“.

Cri ti piacerebbe fare il 22% senza i fratelli Rodriguez?!

Scherzi a parte, concordo con la Parodi, non penso che sarebbe capace di condurre un programma che spazia dalla cronaca al gossip come Domenica Live e infatti io la vedrei benissimo dietro al bancone di un TG o in un programma come Matrix.