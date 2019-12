Cristina D’Avena, Tutta d’un fiato: ecco la sigla di Capitan Tsubasa, l’atteso remake di Holly e Benji in arrivo in Italia a dicembre.

Tutto pronto per il ritorno di Holly e Benji in Italia. Il remake dello storico cartone animato giapponese dedicato al calcio partirà su Italia 1 il 23 dicembre, e avrà ovviamente una sigla cantata da Cristina D’Avena.

S’intitola Tutta d’un fiato (fino al fischio finale), e sarà il brano che aprirà ogni puntata di Capitan Tsubasa. Un pezzo destinato a entrare nell’immaginario collettivo di generazioni come in passato è successo a Che campioni Holly e Benji.

Cristina D’Avena: ecco la sigla di Capitan Tsubasa

La sigla del cartone animato più atteso degli ultimi anni, Tutta d’un fiato (fino al fischio finale), sarà pubblicata dal 20 dicembre in tutti gli store digitali musicali.

Si tratta di un brano firmato dalla stessa D’Avena in collaborazione con un trio di autori molto famosi (ma che non sono stati resi noti). Da quel che sappiamo, sarà una canzone dalle sonorità moderne, destinata a diventare un vero tormentone.



Cristina D’Avena

Capitan Tsubasa: il remake di Holly e Benji

La serie Capitan Tsubasa, tra i cartoni animati più attesi degli ultimi anni, andrà in onda dal lunedi al sabato alle 13.45 su Italia 1 dal 23 dicembre. Si diramerà su 52 episodi che seguiranno fedelmente la storia del manga cult negli anni Ottanta dedicato al calcio.

Tra le tante curiosità che si legano a questo nuovo cartone c’è anche la partecipazione, in versione fumetto, di un calciatore in carne e ossa, Yuto Nagatomo, terzino ex Inter (oggi al Galatasaray) nonché vera e propria superstar in Giappone.

In attesa di poter ascoltare il nuovo brano della cantante italiana più amata da grandi e piccini, ci andiamo a rinfrescare la memoria con la vecchia sigla, Che campioni Holly e Benji: