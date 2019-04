Cristina Buccino, nota ai più per essere stata una delle naufraghe della prima edizione Mediaset de L’Isola dei Famosi, ha deciso di dire no al colesterolo ed anche alla carriera nel mondo della televisione.

Cristina, infatti, ha detto addio per sempre alla TV per dedicarsi anima e corpo al suo profilo Instagram, che vanta ben 2 milioni e mezzo di followers.

“Mi scrivete di continuo perché non sia in tv o cosa è successo. Mi piace essere trasparente anche se spesso questo può farmi sembrare impopolare o addirittura inimicarmi qualcuno. Mi piace pensare che la televisione sia stato uno strumento importantissimo per tutti perché ha dato informazioni e intrattenimento per tanto tempo, è evidente a tutti però che questo tempo è finito, ora è il momento dei social. Tra i due mezzi di comunicazione c’è un abisso. La tv ormai è un mezzo vecchio e superato”.