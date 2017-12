– “Mi ricordo che si parlava della Juventus, ma la Premier League era il mio sogno”. In una lunga intervista rilasciata ad Alessandro Del Piero per Sky Sport, Cristiano Ronaldo riavvolge il nastro fino al momento del suo passaggio al Manchester United dallo Sporting Lisbona, rivelando che anche la Vecchia Signora era andata a un passo dall’acquistarlo. “Quando avevo 17 anni e ho iniziato a giocare per lo Sporting, c’erano molti club interessati a me. Si parlava della Juventus ed ero felice, perché era una squadra straordinaria. Ma il club che mi offriva le condizioni migliori era il Manchester United, dove ho realizzato il sogno che avevo da bambino: volevo la Premier League, Sir Alex Ferguson e Jorge Mendes mi hanno dato l’opportunità di arrivarci”.

NON PENSO AL RITIRO – Il fuoriclasse del Real Madrid guarda anche al futuro: “Ogni tanto qualcuno parla della mia età e io non sono d’accordo, ci sono tanti giocatori giovani che hanno infortuni perché non si prendono cura del loro corpo. Ho 32 anni, quasi 33, e mi sento bene: non sono più giovane, lo so, ma sono molto motivato e mi sento potente. Ho ancora tanta passione per il calcio, lo amo e mi sento in grado di ottenere sempre di più, anno dopo anno. Due anni fa ho avuto una delle mie stagioni migliori, lo scorso anno ho ottenuto cinque trofei di squadra, il 2017 è stato il mio anno migliore. Per questo dico che l’età non conta davvero: so che un giorno mi dovrò ritirare dal calcio giocato ma mi godo il momento”. Ronaldo non esclude un futuro nel mondo del cinema: “Voglio fare altre cose, provare cose nuove, anche fare dei film. Ho cominciato a programmare il mio futuro, nelle mie società lavorano persone che costruiscono dei bei progetti. So che quando mi ritirerò avrò una bella vita e non solo per i soldi”.