Cosa avrà detto Cristiano Ronaldo a Maurizio Sarri uscendo dal campo ieri durante Juventus-Milan? Per scoprirlo Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1, ha contattato Renata Bueno, brasiliana, ex deputata del Gruppo Misto. Secondo l’ex onorevole, CR7 avrebbe detto “‘porra caralho’, parole abbastanza pesanti anche da tradurre”. Cosa vorrebbe dire questa espressione? “Indicherebbero qualcosa tipo pene e liquido seminale”. Ed è una espressione che in portoghese si usa frequentemente? “Sì, quando uno si arrabbia o quando si vuol dire qualcosa a qualcuno”. Cioè, sarebbero un ‘vaffa’, in pratica. “No, non è proprio così, è meno pesante. E più che un insulto è un’imprecazione“. Quindi Cristiano poteva non avercela con Sarri. “Sì, quelle parole potrebbero essere solo uno sfogo di rabbia e nulla di più”, ha concluso la Bueno.

