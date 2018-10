Sono anni che circolano rumor sulla presunta omosessualità di Cristiano Ronaldo e intervistato da La Zanzara Rocco Siffredi ha detto la sua.

Secondo Rocco, il calciatore sarebbe ‘full’ aperto a tutto.

“Ronaldo? Non credo mai a queste storie della persona famosa con la ragazza che si sente molestata. E’ rarissimo che le cose stiano così. Cioè che ci sia violenza pura di un mostro. Non penso che Ronaldo sia un mostro e che abbia molestato qualcuno. E poi diciamolo. E’ impossibile forzare da dietro qualcuno senza che la persona voglia. Con la mia esperienza ve lo dico, ne sono strasicuro. Manco entri davanti, figuriamoci dietro. Impossibile, impossibile. Bisogna essere in due, oppure la dovete legare Non credo che Ronaldo sia un pazzo del genere. Si diceva fosse gay. Diciamo che secondo me lui è un full, aperto. Si diverte dove c**zo gli pare, come gli pare e quando gli pare. Forse ha avuto anche con uomini, perché no? Cosa c’è di male?”.