Cristiano Malgioglio e Pamela Prati sono molto amici ed a distanza di una settimana da quando l’opinionista del Grande Fratello si è lamentato del mancato invito al matrimonio dell’anno, la showgirl ha rimediato e lo ha chiamato.

Solo una settimana fa aveva infatti scritto:

“Pamela, che cosa ti sta succedendo? Ho letto che molti dei tuoi amici non si sono fatti sentire…a questo punto devo dirti che hai detto una menzogna, perché il sottoscritto ti ha inviato ben due messaggi ai quali tu non hai risposto. Spero che tu possa essere felice…matrimonio o no”.

Ora, a distanza di sette giorni, la telefonata è avvenuta e contattato da Dagospia la Zia Malgy ha ha svelato alcuni dettagli come l’invito al matrimonio…senza location!

“Mark Caltagirone non l’ho mai visto, spero questa storia sia vera perché neanche un press agent hollywoodiano sarebbe in grado di inventare una cosa del genere. E’ dispiaciuta per il comportamento di molti suoi amici che vanno in tv a parlare male di lei dietro compenso. Mi ha detto: ‘Mi sposerò fuori’, non ho capito se all’estero o fuori Roma. Si invita una persona a un matrimonio e non si comunica la location? Sono amico di vecchia data di Pamela, la conosco da anni, conosceva mia madre e siamo stati molto amici”.