Da quando Mara Venier ha deciso di tornare in Rai al timone della nuova edizione di Domenica In, in Mediaset sono rimasti numerosi posti vuoti. Se il posto a Tu Si Que Vales è stato preso da Iva Zanicchi, la poltrona lasciata libera a L’Isola dei Famosi potrebbe vedere l’arrivo (dell’ex amico?) Cristiano Malgioglio.

Fonti certe mi hanno infatti confermato che Magnolia in queste settimane starebbe corteggiando moltissimo la Regina Malgy per arruolarlo come opinionista fisso della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma Cristiano starebbe temporeggiando perché sarebbe altrettanto confermato come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Cristiano Malgioglio: Isola o GF?

Insomma, Alessia Marcuzzi lo vuole a L’Isola dei Famosi e Barbara d’Urso al Grande Fratello: cosa accetterà? I due reality non andranno in onda nello stesso periodo ed ipoteticamente Cristiano Malgioglio potrebbe accettare entrambi, ma dubito che Mediaset gli dia l’ok per svolgere il medesimo ruolo in due reality diversi a distanza di poche settimane l’uno dall’altro.

L’unica cosa certa è che Malgioglio in autunno tornerà nel cast fisso de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, promosso in prima serata su Rete 4.