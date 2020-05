Cristiano Malgioglio ha un nuovo fidanzato e non è più il 35enne di Dublino che aveva ai tempi del Grande Fratello Vip, bensì un 38enne turco che gestisce – insieme al fratello – una palestra ad Istanbul.

“È un nutrizionista e, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul. In amore, al contrario di quello che si può pensare, non sono esibizionista. Sono un uomo di spettacolo, è vero, ma ho fatto in modo che a parlare fosse sempre e solo il mio lavoro. Magari, in futuro, accadrà”.

A parlare è stato proprio Cristiano Malgioglio fra le pagine del settimanale Chi.

“È stato il classico colpo di fulmine. Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa. Vede: ero arrivato in una fase della vita nella quale avevo smesso di sognare il grande amore ma a quanto pare le sorprese sono sempre dietro l’angolo”.

Cristiano, che ha da poco soffiato 75 candeline, ha commentato così la differenza d’età:

“Riuscirebbe mai a immaginarmi con un uomo della mia età che, magari, mi aspetta in mutande sul divano per rimboccargli il plaid e per togliere le bottiglie di birra vuote dal pavimento? Suvvia. Lui non sapeva nulla di me. Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano. Inizialmente davo il merito al mio ciuffo poi ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”.

Lo amo.