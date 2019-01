Il Grande Fratello tornerà con la sedicesima edizione (la quinta condotta da Barbara d’Urso) in primavera e come confermato da Cristiano Malgioglio a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, ci sarà anche lui in qualità di opinionista.

Queen Malgy aveva già annunciato la sua presenza in tempi non sospetti, quando – nel luglio dello scorso anno – venne intervistato da Rolling Stone in merito al suo singolo Danzando.

“Il Grande Fratello? Tutti ne hanno parlato malissimo: trash, non trash, orrendo, non orrendo. Io mi sono defilato e dissociato da alcune cose. Ma in termini di ascolti, è stato un grande successo. Sono molto contento. Abbiamo portato i frutti a casa e, a quanto pare, l’anno venturo si rifarà ancora. Non saranno più otto puntate, ma molte di più. E questo è già molto bello. Abbiamo anche portato temi molto delicati“.