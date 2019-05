Fra Soleil Sorge e Valentina Vignali non è mai corso buon sangue e qualche giorno fa la gieffina si è lasciata andare ad un commento davvero poco carino nei confronti dell’ex naufraga, etichettandola come una poco di buono che “si è fatta tutta la serie A di calcio”.

Il video è stato mostrato durante la puntata del Grande Fratello alla diretta interessata che, incalzata da Barbara d’Urso, ha commentato:

“È una gatta morta, altezzosa, gatta morta, provocante quando non serve, non mi piace come si comporta, si è rivelata per quella che è con la storia di Luca. La battuta sulla A? Diciamo che la signorina si è divertita nell’ambiente calcistico, non metto in mezzo terze persone”.