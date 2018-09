Lory Del Santo lunedì entrerà al Grande Fratello Vip a distanza di un mese dal suicidio del figlio e Cristiano Malgioglio, intervistato da Chi, si è espresso contrario a questa sua scelta.

“Sono traumatizzato per quello che le è successo. Lory non dovrebbe entrare al GF. Se pensa che sia una cosa giusta per lei, non lo è: né per lei né per gli inquilini”.