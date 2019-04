Il Grande Fratello di Barbara d’Urso questa settimana si sposta eccezionalmente di martedì e Cristiano Malgioglio è già pronto sul piede di guerra.

Su Instagram, infatti, si è scagliato contro due concorrenti della Casa colpevoli di aver discusso in questi giorni: Alberico Lemme e Valentina Vignali.

“L’anno scorso avevamo la simpatica ed a volte impossibile Aida Nizar, che almeno era una forte dentro la Casa. Oggi ci troviamo di fronte ad un uomo privo di delicatezza, spocchioso, arrogante, presuntuoso, megalomane e per niente rispettoso. Non amo quando insulta le donne perché divento una iena. […] Anche per la signorina Vignali dovrò dire delle cose, non ho peli sulla lingua per nessuno”.