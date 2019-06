A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio su Instagram ha pubblicato un video in cui si vede Francesca De Andrè prima offendere Gennaro Lillio (“Sei un uomo di m**a“) poi sbaciucchiarlo.

“Il sottoscritto e la grande artista Iva Zanicchi per questa signorina dobbiamo sciacquarci la bocca quando pronunciamo il suo cognome. Da che pulpito arriva la morale. Sinceramente non avrei mai voluto postare questo video ma è più forte di me. Voi che mi seguite non fate caso a questo tipo di volgarità. C’e’ un ragazzo che potrebbe vincere il Grande Fratello e che ahimè si sta giocando la vittoria. Prima si lascia insultare e poi si lascia sbaciucchiare come se nulla fosse accaduto. Lo usa e lo gira come un zerbino . Cosa aggiungere di più? Nulla! Per fortuna dentro la casa ci sono dei ragazzi meravigliosi e molto educati. Peccato”.