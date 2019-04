Cristiano Malgioglio anche questa puntata è stato il miglior attore non protagonista del Grande Fratello e dopo essere stata una mamma che riconosce le sue figlie ed una mummia pronta a tornare in Egitto, ieri sera è stato un cane (anzi, un “g”ane) che ha rischiato di far cadere Barbara d’Urso per terra.

Durante il confronto con Francesca De Andrè, Cristiano ha preso le parti della gieffina scagliandosi contro il cantante Cristiano De Andrè, che pochi giorni fa aveva lasciato commenti poco carini in merito al programma ed alle figlie.

“Ho letto in questi giorni molti commenti, da parte di testate anche serie, riguardo al fatto che non sarei stato d’accordo con l’entrata delle mie figlie Francesca e Fabrizia nella casa del Grande Fratello. […] Le mie figlie, lo dico a malincuore, hanno preferito cercare un successo veloce, attraverso trasmissioni che considero di bassa levatura, dove solo il gossip regna sovrano nelle regole di quel gioco. […] Da padre, sinceramente soffro a vedere le mie figlie abbandonarsi in questo vuoto, dove ho sempre cercato e sperato che anche loro un giorno trovassero invece dei valori per riempirlo”.

E – in difesa di Francesca – ha pure fatto una proposta a Cristiano De Andrè (la medesima che fece lo scorso anno a Bobby Solo): partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip.

“A me dispiace molto che Cristiano De Andrè offende questo programma, perché io sono anni che lo faccio e sono molto felice di farlo, quindi ti conviene se si farà il Grande Fratello Vip di venire qua, ti prendi un po’ di camomilla e vai rinchiuso là dentro, perché io non ho peli sulla lingua”.

Cristiano De Andrè accetterà?