E’ uno sfogo in piena regola quello che Cristiano De André affida a Facebook. Ma nel suo post c’è anche e soprattutto la volontà di fare chiarezza sui “molti commenti, da parte di testate anche serie, riguardo al fatto che non sarei stato d’accordo con l’entrata delle mie figlie Francesca e Fabrizia nella casa del Grande Fratello ” scrive.

Dopo aver citato Anna Karenina di Tolstoj (“Tutte le famiglie felici si somigliano. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”), il musicista chiarisce: “In realtà non riguardava la scelta da parte loro di partecipare al programma, anche se lo ritengo un inutile spettacolarizzazione di noiosi scambi di isterismi, piagnistei ed edonismi fine a se stessi. La vera ragione è che non sono più disposto ad accettare che venga strumentalizzata, denigrata e diffamata la nostra famiglia“.

“Non ho mai risposto pubblicamente alle continue accuse delle mie figlie nei miei confronti nella speranza che la cosa andasse scemando, in quanto ritengo che in una famiglia i problemi e le incomprensioni esistano, ma che debbano essere affrontate e risolte nel suo interno e non svendute in salotti televisivi, che hanno il mero scopo di incrementare ulteriormente dissapori per fini speculativi”, sottolinea il figlio di Faber.

