Cristian Imparato è tornato a parlare anche stamattina del flirt avuto con il parrucchiere di Guendalina Tavassi e dopo aver minimizzato la loro frequentazione ha attaccato di nuovo l’ex gieffina.

“Si è venduta per cinque minuti di popolarità e telecamere, io se fossi stato nei panni della Tavassi non sarei mai andato a dire una cosa del genere in televisione, mi sarei fatto i fatti miei, non ci avrei mai messo la faccia. Ha fatto la portavoce di lui perché quello vorrebbe venire qui? È invidioso perché non gliel’ho più dato?”.

Il cantante si è poi messo a piangere fra le braccia di Jessica perché preoccupato per l’ipotetica reazione del padre.

“A Palermo nel quartiere dove sto io chissà quanto ne stanno parlando di sta storia e non voglio che mettano mio padre in difficoltà. Spero che venga mio fratello a dirmi che mio papà sta bene ed è tutto apposto”.

Secondo la ricostruzione di Imparato, infatti, fra lui ed il parrucchiere non ci sarebbe stato nient’altro se non una breve passione e quando ieri sera in puntata ha scoperto della polemica ha sbottato:

“Ma quale storia e storia, ci siamo visti come mi sono potuto vedere con altri 350 mila uomini!”.

Sempre Cristian, proprio ieri sera, ha messo i puntini sulle i in merito alla “storia” avuta con questo discusso parrucchiere.

“Ma è stata una cosa leggerissima, lui si era invaghito di me. Questa è la verità. Lui continuava a scrivere, scrivere e scrivere. Io gli ho detto ‘guarda tra noi non ci potrà mai essere nulla, tu stai a Roma e io a Palermo. Gli dicevo che non andava bene. Io ho sempre messo le cose in chiaro. Lui è andato in tv a dire che abbiamo avuto una storia d’amore? Ma sta bene? Ma gli manca qualche rotella? Lui sa cos’è una storia d’amore? Poi manda la Tavassi a fare da difensore. Ma gli attributi dove li hai? Perché non è venuto lui qui in stanza? Perché c’è il marcio. Invece è venuta a parlare l’altra, poretta pure lei. La pochezza, la pochezza, questa è solo pochezza.”

Questo fantomatico parrucchiere avrà mai un nome ed un volto?