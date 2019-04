Cristian Imparato da circa quattro anni convive con una malattia intestinale che non gli permette di assimilare diverse sostante e che gli ha provocato un dimagrimento drastico di circa 20 kg in pochi mesi.

Una malattia che l’ha portato a rifarsi gli zigomi (e qualche MALIGNO dice anche le labbra) per ritrovare l’autostima:

“Io ad esempio ho fatto un riempimento di filler al viso. Ma non perché avevo un difetto, ma ho avuto un dimagrimento eccessivo, che mi ha sfinato troppo il viso. Cioè, devi andare in televisione, devi fare spettacolo. Un minimo di decenza. Io almeno al viso ci tengo, cerco di tenerlo sistemato, anche perché altrimenti è brutto.”

Ecco cosa ha dichiarato in merito:

“Questa malattia l’ho scoperta a ottobre del 2015 e fino a gennaio dell’anno successivo sono stato malissimo, poi è uscito un farmaco nuovo e mi ha fatto stare bene. In ospedale dovevano togliermi un pezzo di intestino e farmi camminare col sacchetto, poi c’è stato questo farmaco miracoloso e la situazione è migliorata. Al momento non sto né bene né male, mi so controllare. Qua in casa non posso allenarmi perché non assimilo niente e avrei subito molti dolori. La mia malattia purtroppo ha altri e bassi. Devo imparare ad accettare la cosa perché sono stanco di soffrirci”.