Cristian Imparato continua a stuzzicare Michael Terlizzi e dopo aver indagato sul suo orientamento sessuale con Gianmarco Onestini, ha parlato di lui anche con Erica Piamonte.

La toscana (che ha da poche ore fatto coming out) ed il cantante si sono trovati d’accordo nel sostenere che Michael Terlizzi ha un lato nascosto e che mostra alle telecamere solo una parte di sé.

“Michael è tanto mascherato – ha dichiarato Cristian Imparato – io mi sono molto attaccato a lui a livello di affetto, mi dà senso di protezione. Lui vorrebbe fare lo stron*etto ma non ci riesce, vuole fare quello che alza le sopracciglia ma non è lui. Lo fa perché in quel momento si vuole togliere dei problemi, ma non è lui. Io quando l’ho visto in televisione sono rimasto scioccato, appena l’hanno inquadrato ho pensato ‘Oh mio Dio ma chi è?’, lui rispecchia l’uomo che piace, che mi fa impazzire, che mi fa perdere i sensi. Lui ha avuto delle difficoltà, ha un passato che non conosco bene perché ha tanto altro da dire, ma dice solo le cose che ‘si sente protetto di dire’ è tanto bloccato e si sforza di non far vedere quel lato lì. Io spero che un giorno lui lo capisca, non sottovaluti questo problema e si faccia aiutare o da un amico o da uno psicologo”.