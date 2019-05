Cristian Imparato ieri è stato eliminato dal Grande Fratello e qualche ora dopo la fine della puntata è tornato su Instagram, dove ha parlato di Michael Terlizzi:

“Sono appena uscito dal reality più bello e discusso d’Italia che è il Grande Fratello con un grande sorriso e voglia immensa di riabbracciare la mia famiglia. È notte fonda, sono rientrato sui social da pochissime ore ed ho letto di tutto e di più sul mio percorso dentro la casa. Mi è dispiaciuto leggere un sacco di cattiverie gratuite e sopratutto non mi sarei mai aspettato che un mio pensiero o sensazione percepita in Michael mi avrebbe fatto passare per il “cattivo/vipera” della situazione. Michael ha sempre affermato che la mia figura dentro la casa era un punto di riferimento importantissimo per lui. Sono stato il primo con cui ha legato dentro la casa mentre una parte dei ragazzi lo hanno inizialmente un po’ snobbato. Ho sempre ascoltato a cuore aperto i suoi sfoghi, pianti e problemi, e detto sempre la mia verità CRUDA IN FACCIA a differenza di alcuni che hanno avuto le mie stesse sensazioni e si sono stati zitti. Leggendo alcuni commenti sembra che ho sempre e solo parlato con lui dell’argomento “omosessualità” come se lo ostacolassi, invece no, ho un cuore anch’io, volevo solo capirlo e imparare a conoscerlo pur sbagliando sicuramente nei modi. Michael è tanto buono e anche molto introverso non è stato semplice capirlo. Fortunatamente ci sono stati tantissimi altri discorsi divertenti e sensibili che abbiamo trattato insieme che vanno OLTRE a quelli che si sono solo visti e discussi. La nostra è SOLO AMICIZIA, so che lui ci sarà per me, idem io. In bocca al lupo Fratellone”.